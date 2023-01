(Di giovedì 5 gennaio 2023)(Pd),per merapolitica– “Abbiamo appreso con grande stupore la rimozione di Giovanni(nella foto) da Commissario per la ricostruzione del postRegioni dell’Italia Centrale. Nei suoi oltre trenta mesi di mandato, infatti,aveva svolto un ottimo lavoro, dimostrando grande sensibilità, imparzialità e capacità di ascolto e coordinamento per le risposte da dare alle innumerevoli istanze raccolte dai territori”. Così in una nota Camilla, europarlamentare Pd-Gruppo S&D. “Il lavoro di Giovanniper la ricostruzione del dopo-terremoto dell’Italia centrale è stato talmente ...

RomaDailyNews

...grande stupore la rimozione di Giovanni Legnini da Commissario per la ricostruzione del post... Così in una nota Camilla, europarlamentare Pd - Gruppo S&D. 'Il lavoro di Giovanni Legnini ......grande stupore la rimozione di Giovanni Legnini da Commissario per la ricostruzione del post... Così in una nota Camilla, europarlamentare Pd - Gruppo S&D. 'Il lavoro di Giovanni Legnini ... Sisma - Laureti: Legnini rimosso per spartizione delle poltrone ... BRUXELLES - "Abbiamo appreso con grande stupore la rimozione di Giovanni Legnini da Commissario per la ricostruzione del post sisma delle Regioni ...La sostituzione da parte del Governo Meloni del commissario per la ricostruzione del sisma Giovanni Legnini, con l'attuale Guido Castelli, continua a sollevare polemiche se non preoccupazioni per i bu ...