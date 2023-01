Sinner-Korda | quando si gioca ad Adelaide | orario quarti di finale | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ancora un match tutt’altro che semplice all’orizzonte per Janniknel suo percorso al torneo ATP 250 di1. Sul cemento australiano, infatti, il nostro alfiere dovrà vedersela nel cuore della notte italiana contro lo statunitense Sebastian, numero 33 dal ranking mondiale, etore sempre pericoloso su queste superfici. L’altoatesino è reduce da una sfida particolarmente complicata contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis (vinta dall’azzurro con il punteggio di 76 64 in 2:04 di gioco) che, specialmente nel primo set, ha messo in difficoltà il nostro portacolori. Ci attende, quindi, un alto incontro davvero da prendere con le molle per il nativo di San Candido, per raggiungere poi la semicontro il vincente del match tra Yoshihito Nishioka e Alexei Popyrin. Il match tra ...