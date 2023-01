ilGiornale.it

INIZIA LA GARA!!! 20:44 - Un minuto diindi Pelè, scomparso nei giorni scorsi. 20:30 - Le due formazioni rientrano negli spogliatoi. 20:15 - Le squadre sono in campo per il ...INIZIA LA GARA!!! 20:44 - Un minuto diindi Pelè, scomparso nei giorni scorsi. 20:30 - Le due formazioni rientrano negli spogliatoi. 20:15 - Le squadre sono in campo per il ... Silenzio e ricordo. I fedeli e Roma salutano Benedetto XVI Quavo ha pubblicato su YouTube 'Without You', una struggente canzone in ricordo di Takeoff, scomparso l'1 novembre.INTER-NAPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI ---- 20.46 - Minuto di silenzio a San Siro per commemorare Pelé. 20.44 - Skriniar e Di Lorenzo davanti a ...