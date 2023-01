Sicilia | 3 | 7 milioni euro per ' Sicily Women and Cinema' di Cannes

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - La Regionena ha rifinanziato, per il secondo anno consecutivo, la rassegna 'and' che si tiene a. "Aumentando i soldi a disposizione della Absolute Blue di cui è amministratore delegato, una società con sede a Kehlen (Lussemburgo) in Zone Industrielle 25: dai 2,2del 2022 si passa a 3e 750 miladell'edizione di quest' anno", come riporta oggi Ladi Catania. "L'assessorato al Turismo, retto dal meloniano Francesco Scarpinato ha dato il via libera al progetto con un decreto firmato dal dirigente del Turismo ad interim Franco Fazio e dal responsabile del servizio Film Commission Nicola Tarantino. L'atto è del 30 dicembre, ultimo giorno utile per ...