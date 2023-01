Siamo con Ultima Generazione | le proteste sono necessarie Poi servirà una strategia più ampia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) di Giorgio De Girolamo e Ferdinando Pezzopane (Fridays For Future Italia) “Se il dito indica la luna, guardiamo la luna e non il dito” ha affermato Luigi Manconi in merito all’atto compiuto dagli attivisti disulla facciata di Palazzo Madama. La vernice arancione (peraltro lavabile) con cui è stato imbrattato l’ingresso principale del Senato della Repubblica, in poche ore è stata rimossa. Il movente di un tale gesto però – rapidamente derubricato come atto vandalico – ovverosia una crisi climatica ed ambientalemente ignorata (se non, ed è peggio, solo superficialmente e ipocritamente contrastata) anche dalle istituzioni rappresentative e di governo del nostro Paese, è stato dolosamente mantenuto al di fuori del dibattito pubblico. E invece proprio quel tema, che la vernice era solo pretestuosamente volta a ...