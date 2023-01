Si farà Sherlock 5? Le parole dello sceneggiatore Steven Moffat

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nel corso di una recente intervista rilasciata alla BBC, lodella serieha lanciato un appello per poter dare il via alla quinta stagione. L’uomo si è detto pronto a scrivere nuovi episodi della serie investigativa qualora i protagonisti – Benedict Cumberbatch e Martin Freeman – decidessero di rendersi disponibili a ricoprire i corrispettivi ruoli che ivi interpretavano,e Watson. Sono loro infatti l’unico motivo che impedisce la creazione di una nuova stagione. L’ultima messa in onda dirisale a cinque anni fa con The Final Problem, mentre ora ci si chiede se possa esserci speranza per un ritorno in tv. Benedict Cumberbatch e Martin Freeman si erano mostrati possibilisti non escludendo di riprendere i ruoli di ...