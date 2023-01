Shotzi | “Non vedo l’ora di assistere al match di Mercedes Mone!”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In quel di WrestleKingdom,Mone che è conosciuta in WWE con il nome di Sasha Banks, ha fatto il tanto atteso debutto in terra nipponica. Le intenzioni della statunitense sono chiare, ovvero quelle di puntare subito al titolo IWGP che è attualmente in vita a KAIRI. Per il lorodel 18 febbraio sono in tantissimi in fibrillazione tra cui anche, “tesserata” WWE che sui proprio account non ha saputo nascondere la sua gioia. Il tweet Cant wait for the banger @Varnado and @KAIRI official is about to give. San Jose you are spoiled! Get yourself some orange sauce and a burrito at La Vics after the show!—(@WWE) January 4, 2023