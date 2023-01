Shomurodov e il piano per lasciare la Roma

Calciomercato.com

L'indiziato principale, insieme a Karsdorp, è poi Eldorsu cui c'è sempre forte il ... Non siamo una piazza di secondo". Con i granata, invece, c'è in ballo pure il futuro di Sasa Lukic ...Tra i tanti argomenti trattati anche il possibile acquisto di: "Ci siamo interessati ad ... quando la Cremonese chiede, è una realtà importante e non di secondo". Tutta la Serie A TIM ... Braida: 'Vogliamo Shomurodov, ma bisogna capire che la ... Tra i tanti argomenti trattati anche il possibile acquisto di Shomurodov: “Ci siamo interessati ad un eventuale ... è una realtà importante e non di secondo piano”.Le parole del dirigente lombardo: "Nel tempo i calciatori capiranno che siamo una realtà importante. Vogliamo dimostrare di meritare questa categoria" ...