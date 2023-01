Sherlock | lo show runner vuole Freeman e Cumberbatch per un' altra stagione

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sono passati quasi sei anni da quando l'ultimo episodio del cult televisivo, che ha reso famoso Benedict, è arrivato sugli schermi britannici. Nel frattempo, il successo delle sue due star (il protagonista e il suo comprimario, Martin), ha continuato a crescere: il primo ha ottenuto due nomination agli Oscar ed è uno dei gioielli più brillanti della scintillante corona della Marvel, mentre il secondo - tra le tante altre cose - è stato al centro del film Lo Hobbit. Non male. Ora, però, dopo anni di speculazioni su un seguito di, lodella serie mistery sembra aperto a una reunion. Parlando del suo debutto nel West End, The Unfriend, a Today della BBC, lo scrittore e sceneggiatore ha detto che "inizierebbe a scrivere una nuova serie di ...

Sky Tg24

... un celebre burattinaio mente alle spalle dellopiù apprezzato d'America. La scomparsa del ... Mentre Moffat implora Cumberbatch e Freeman di ritornare per5 , l'attore inglese sembra ...... ripete per l'ennesima volta che non è lui che non vuole offrire ai tantissimi fan di questoun nuovo capitolo delle avventure diHolmes e del suo fidato dottor Watson. Moffat ha ... Sherlock 5 potrebbe diventare presto realtà, secondo il suo creatore Steven Moffat. C'è solo un piccolo problema.