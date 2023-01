Shazam! Furia degli Dei | Zachary Levi e gli altri protagonisti nei nuovi coloratissimi poster

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 gennaio 2023) IdiDei ci anticipano il look definitivo deiinterpretati dal cast guidato da, ecco le immagini. Con l'avvicinarsi della sua uscita nei cinemaDei ha ora deipromozionali che rivelano qualche nuovo dettaglio del look dei. In queste immagini possiamo infatti dare un primo sguardo al look del personaggio interpretato da, incorniciato anche daglimembri della sua famiglia, adesso ben differenti rispetto al passato. Anche se questi...