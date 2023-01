Serie A | nuova assemblea sui diritti tv invenduti

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La LegaA si prepara per unache andrà in scena nella giornata di oggi. I rappresentanti dei club del massimo campionato italiano si ritroveranno nel primo pomeriggio per discutere un ordine del giorno ridotto, che riguarda in particolare «l’assegnazioneaudiovisivi». Si tratta in particolare – secondo quanto appreso da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

WIRED Italia

... che più volte, in passato, ha espresso il desiderio di intraprendere unaavventura in ...30 Aston Villa - Liverpool 1 - 3 21:00 Arsenal - West Ham 3 - 1 CALCIO -B 12:30 Brescia - Palermo 1 ...... Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di Auckland, inZelanda. La statunitense, testa dinumero 1, si è aggiudicata con un doppio 6 - 4 la ... Caleidoscopio, come funziona la nuova serie non-lineare di Netflix Se cercate un PC con tanta RAM e a cui non manca nulla, spendendo poco, oggi è il giorno per fare un bell'affare! Ecco un bel PC portatile Lenovo con una dotazione veramente interessante. Sta andando ...The Rig serie tv Amazon: uscita, trama e cast della serie ideata dallo sceneggiatore David Macpherson e diretta da John Strickland.