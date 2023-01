Serie A | non passa la moda dei maxi recuperi

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La linea deiimposta dalla Fifa al Mondiale in Qatar non ha sfondato in Italia. Lo si era capito ascoltando le indicazioni del designatore Rocchi prima della ripresa del campionato e la conferma si è avuta nel turno di gennaio: maggiore attenzione alle perdite di tempo,pressoché integrali in caso di revisioni Var o infortuni particolarmente lunghi, però la media complessiva si è alzata di meno di un minuto rispetto alla prima parte della stagione: 8'24'' contro 7'33''. La partita più lunga è stata Spezia-Atalanta, durata 102'07'' con due corposi extra sia nel primo che nel secondo tempo. Entrambi giustificati ampiamente, però, da quanto accaduto in campo: un brutto scontro tra Zapata e Zoet con gioco a lungo fermo prima dell'intervallo e una revisione Var, 6 ammonizioni, 4 slot per i cambi oltre alla rete del ...