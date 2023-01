Serie A | le designazioni arbitrali della 17ª giornata | Milan Roma a Massa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il sito web ufficiale dell’AIA ha comunicato leper la 17ªdel campionato diA COMUNICATO – Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ªdel Campionato diA 2022/23 in programma domenica 8 gennaio. FIORENTINA – SASSUOLO Sabato 07/01 h. 15.00 MANGANIELLO PRETI – BACCINI IV: RUTELLA VAR: DOVERI AVAR: MUTO JUVENTUS – UDINESE Sabato 07/01 h. 18.00 MARCHETTI VIVENZI – ROSSI C. IV: VOLPI VAR: LA PENNA AVAR: DIONISI MONZA – INTER Sabato 07/01 h. 20.45 SACCHI BOTTEGONI – CIPRESSA IV: MASSIMI VAR: MAZZOLENI AVAR: DI MARTINO SALERNITANA – TORINO h. 12.30 COLOMBO BRESMES – ...

