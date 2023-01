Serie A Il Napoli non fa il Napoli Sorridono Milan | Juventus | Inter e Roma San Siro boccia Spalletti e la capolista

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Riparte male laA per il. La formazione distecca clamorosamente la prima diA del 2023 alla Scala del Calcio. Sanhato perentoriamente l’undici del Presidente De Laurentiis che comunque resta al comando ed in pole position per la vittoria dellaA. C’era molta attesa per questo primo turno diA dopo la lunga sosta imposta dal Mondiale in Qatar. Cinquanta giorni senza campionato diA hanno mandato in crisi di astinenza le tifoseria. Ma ovviamente l’esse principale era la valutazione delle singole squadra dopo uno stop mai praticato nella lunga storia dellaA. Sotto osservazione tutte le big a cominciare dal ...