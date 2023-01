Serie A | il Governo convoca Dazn dopo i disservizi di ieri

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hatoi vertici diper il prossimo 12 gennaio. All’incontro saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e i vertici della LegaA. Il, insomma, si muovedi, nella prima giornata di ripresa del campionato dila pausa per il Mondiale. Ad annunciare lazione dida parte delè lo stesso ministro Urso su Twitter. A tutela dei #consumatori, hoto per il 12 gennaio al #MIMIT i vertici della società #, con il Ministro dello sport, @AndreaAbodi e dei vertici della ...

... poi durante il big match Inter - Napoli, ilconvoca Dazn, la piattaforma di tv in streaming titolare dei diritti dellaA di calcio. 'A tutela dei consumatori ho convocato per il 12 ...