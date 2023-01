Serie A | girone di andata in chiusura | il calendario a confronto delle big

Tuttocampo

Un pomeriggio parecchio lontano, se si guarda al Barletta che ha chiuso un trionfale 2022 al secondo posto nelH diD dietro la "bimilionaria" Cavese e davanti ad altre corazzate (più ......scalata verso il ritorno inA che rappresenta il vero obiettivo stagionale del Genoa. Coda, prelevato in estate dal Lecce, sarà dunque a pieno titolo un attaccante rossoblù anche neldi ... Serie D, girone A: Derthona FBC 1908, ufficiale un altro nuovo arrivo per la squadra di mister Marcello Chezzi 1' di lettura 05/01/2023 - Ottimi piazzamenti per le giovanissime del vivaio impegnate all'International Cup di Fano. Dopo la pausa natalizia riprende il campionato di B1 femminile: sabato 7 gennaio 2 ...Continuano a consolidarsi i rapporti di forza e le gerarchie anche nel primo turno infrasettimanale (oltre che primo ritorno sul parquet) del 2023, ...