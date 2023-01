Serie A | giornata 17 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Archiviato il turno infrasettimanale – non privo di clamorose– tutti i fantallenatori italiani sono già proiettati alla 17esimadiA. In questa rubrica tratteremo della top 11daal. La scorsa settimana, tra i consigliati di, hanno spiccato indubbiamente le prestazioni di M’bala Nzola e Carlos Augusto, autori di due reti che hanno regalato importanti punti salvezza a Spezia e Monza. Prima di addentrarci nell’analisi dei consigliati, diamo un occhiata al calendario e ai match proposti. La prima sfida ad aprire le danze sarà Fiorentina – Sassuolo, sabato 7 gennaio alle ore 15:00. Alle 18:30, la Juventus ospiterà l’Udinese. Monza – Inter20:45 chiuderà gli ...

Lo stop La decisione è stata pubblicata sul comunicato ufficiale successivo alla 16esimadiA alcune ore dopo che il club della capitale aveva diffuso un comunicato che condanna ...Benaugurante è il fatto che Pioli abbia a disposizione il giocatore più forte dellaA: Leao è il top player del Campionato , giocatore che quando è inè davvero di un altro pianeta. Il ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 17^ giornata Con il comunicato ufficiale numero 111, il Giudice Sportivo ha squalificato per la 17esima giornata di Serie A i seguenti calciatori: Meité per la ...Le pagelle e highlights di Cremonese - Juventus, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023: Milik è il migliore del match ...