Serie A | giornata 17 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo una 16ªscoppiettante e ricca di avvenimenti, il campionato è già alle porte. Tra il 7 e il 9 gennaio, infatti, andrà in scena il 17º turno del massimo torneo nazionale. Ecco, dunque, i 5diA daper questa. Il primo turno del 2023 ha regalato una grande sorpresa: il Napoli, unica imbattuta in Europa, ha perso il primo match stagionale. L’Inter, dunque, ha riaperto la lotta-Scudetto e ha rilanciato la corsa di Milan e Juventus. In questo weekend uno solo sarà il Big Match, ovvero quello che vedrà coinvolte Milan e Roma. Le altre compagini blasonate, invece, dovranno vedersela soprattutto con squadre in lotta per la retrocessione.A, i 5daCristiano Biraghi: la Fiorentina è ...

Sky Sport

...per primo Dopo il caos scatenato dai problemi nella trasmissione delle partite dellaieri (... La società che detiene i diritti per la trasmissione dellaA specifica in seguito che si ...Tunnel degli spogliatoi, Inter e Napoli stanno per entrare in campo per giocare il match più atteso della sedicesimadellaA, la prima dopo la sosta per il Mondiale. Samir Handanovic , ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 17^ giornata Il Cagliari di mister Ranieri in campo ad Asseminello, prosegue la preparazione della squadra nella settimana di sosta del campionato. In vista del prossimo.Il giudice sportivo della serie A ha disposto la chiusura della Curva Nord della Lazio per una giornata, a seguito dei cori razzisti nei confronti di due giocatori del Lecce provenienti dal settore de ...