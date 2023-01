Serie A | giornata 17 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il primo turno diA del 2023 è andato in archivio soltanto ieri, con tutt’e dieci le partite giocate in un’unica. I verdetti del campo sono stati abbastanza chiari, eppure il campionato non dà modo di respirare, con le squadre che scenderanno nuovamente in campo dopodomani. Ecco, dunque, i 5diA da nonalper questo turno. Nell’ultimo turno, il Napoli (unica squadra fino ad allora imbattuta in Europa) è crollata a San Siro contro l’Inter. I ragazzi di Inzaghi hanno concesso un solo tiro ai partenopei, al 90º minuto, e hanno vinto 1-0. Anche Milan e Juventus hanno ottenuto un successo di misura (2-1 vs Salernitana e 0-1 vs Cremonese). La Big che ha più deluso è stata la Lazio, caduta per mano del Lecce. Lasciatisi alle spalle il ...

