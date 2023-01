Serie A | chiusa per un turno la curva della Lazio | rischia il Napoli

Corriere dello Sport

ROMA - Curva Nord per una giornata. Questa la sanzione inflitta alla Lazio dal giudice sportivo della Serie A a seguito degli ululati razzisti nei confronti di Banda e Umtiti arrivati dal settore dei tifosi laziali nella partita contro il Lecce. Il giudice sportivo della Serie A ha disposto la chiusura della Curva Nord della Lazio per una giornata. Fermati per un turno 5 giocatori.