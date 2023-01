Senza velo contro l' ayatollah L' attrice liberata e i disegni di Charlie

AGI - Agenzia Italia

La rivista francese Hebdo pubblica vignette considerate 'offensive' da Khamenei: convocato l'ambasciatore di Parigi. Taraneh Alidoosti, rilasciata su cauzione, si è fatta ritrarre a volto scoperto e ...Si e' fatta ritrarrein testa e con un mazzo di fiori in mano l'attrice Taraneh Alidousti, una delle piu' famose interpreti iraniane del grande schermo, rilasciata su cauzione dopo aver passato quasi tre ... Taraneh Alidoosti esce dal carcere senza velo Si e' fatta ritrarre senza velo in testa e con un mazzo di fiori in mano l'attrice Taraneh Alidousti, una delle piu' famose interpreti iraniane ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...