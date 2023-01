Selfie e sorrisi alla giornalista | Georgina ‘fulmina’ Cristiano Ronaldo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023)si prepara a scendere in campo con la maglia dell’Al Nassr, è ufficialmente iniziata la nuova esperienza del portoghese. Gli ultimi mesi non sono stati facili per Cr7, condizionato dal malumore per le prestazioni in campo. Prima la rottura con la squadra di club, il Manchester United, poi il percorso deludente al Mondiale in Qatar con la maglia del Portogallo. L’ex Juventus si è poi consolato firmando un contratto da capogiro con l’Al Nassr: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia Saudita. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni.sarà anche ambasciatore della candidatura dei Mondiali in Arabia ...