Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di giovedì 5 gennaio 2023) , dopo la sconfitta di ieri a Milano contro l'Inter, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma a Marassi domenica alle ore 18 per la 17esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo a Milano hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini del gruppo, dopo una prima fase di attivazione, sono stati impegnati in esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Gaetano ha svolto l’interain gruppo.

La Sampdoria è tornata ad allenarsi al 'Mugnaini' di Bogliasco, dove i blucerchiati hanno sostenuto unaa due velocità. Da una parte i maggiormente impiegati a Reggio Emilia, alle prese con lavori prettamente di scarico; dall'altra il resto del gruppo, compresi Abdelhamid Sabiri e per buona parte ...Calcio 2022 - 2023 Serie D Squadra Paganese Ripresa la preparazione per la Paganese in vista della partita di domenica al Torre ore 14:30 con la Vis Artena.per gli azzurrostellati, che domani con inizio alle ore 14:30 al Superga di Mercato San Severino faranno un test con la Juniores. Intanto la Paganese ha reso noto di aver acquisito a ... Lavoro tattico situazionale e partite a pressione nella seduta ... Allenamento mattutino al Picchio Village per l'Ascoli in vista del match con la Ternana in programma Domenica 15 Gennaio alle ore 16:15 allo stadio "Liberati" per la ventesima giornata del campionato ...Il Cagliari di Claudio Ranieri torna nuovamente sui campi del centro sportivo di Asseminello. A seguito della doppia seduta nella giornata di ieri, i rossoblù si apprestano a tornare sui d’allenamento ...