(Di giovedì 5 gennaio 2023) Secondo una nuova teoria,potrebbe spiegare ildi una Fase 4 del Marvel Cinematic Universe davvero poco convincente. Una nuova teoria avanzata dal portale CBR avanza l'ipotesi secondo cui la serieunaper il Marvel Cinematic Universe, alla vigilia dell'esordio della sua Fase 5. In sostanza, la teoria in questione verte sul fatto che la Fase 4 da poco conclusasi con l'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever e l'arrivo in streaming dello Special di Natale di Guardiani della Galassia, è stata davvero avara di soddisfazioni e lontano dalla perfezione cui ci avevano abituato in passato i Marvel Studios. Inavremo al ...

... ovvero il motivo per cui non tutto ha funzionato alla perfezione nel corso di film e serie proposti dallo studio , potrebbe essere svelata - secondo una nuova teoria - nella serie, ...Il catalogo Disney Plus offre The Mandalorian 3 (1 marzo) e le serie della Fase Cinque del MCU :, Ironheart , Echo e Agatha: Coven of Chaos . Non è finita qui. Tra le altre serie tv ... Secret Invasion, ecco perché sarà una vera e propria svolta per l'MCU Una nuova teoria circonda l'uscita dell'attesissima serie dei Marvel Studios che arriverà su Disney+ quest'anno.Da "Secret Invasion" a "Gotham Knights", una selezione delle nuove serie tv ispirate ai fumetti che esordiranno nel 2023.