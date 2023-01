(Di giovedì 5 gennaio 2023) Erano tutti collegati in videoconferenza, ma davanti a una platea difuriosi, Rocco Pinneri, provveditore del Lazio, ieri è stato perentorio con loro: «Dal prossimo anno i...

ilmessaggero.it

Sulla Terrazza del Centro Polivalente alle 15.30 laOltrarno diretta da Pierfrancesco Favino ...Terrazza del Palazzo Senza Tempo il Teatro tascabile di Bergamo ci incanterà al ritmo del...... con l'ingresso in platea di tre coppie di ballerini che volteggiano in sala sulle note di Strauss, fino all'ultima battuta del celebreviennese. Sono i giovani danzatori delladi ballo ... Scuola, valzer dei presidi: uno su 6 trasferito subito. Obbligo di rotazione finora ignorato in molte Regioni