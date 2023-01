(Di giovedì 5 gennaio 2023). Con i contagi in rialzo si torna a parlare dell’importanza dei vaccini. E, casualità o meno, tornano a farsi sentire i no-vax. “Vergognatevi! Imbrattare ildiche accoglie più di 3.000diè veramente da!”, tuona l’assessore Giacomo Angeloni, che su Facebook ha postato le foto dellecomparse in questi giorni, prontamente rimosse da Aprica. Tra marzo e maggio del 2020, infatti, sono circa tremila le salme passate dal Monumentale, con la chiesa a fare da camera mortuaria. Non è la prima volta che ignoti no-vax scelgono di colpire i luoghi più simbolici dell’emergenza: negli scorsi mesi non avevano risparmiato le facciate dell’ospedale Papa Giovanni di, e ancora prima ...

BergamoNews.it

Appello che ha poi rivolto anche ai suoi genitori, scontentando i No: "I tuoi genitori devi ... ma in quel fiume di parole (pure male) non c'è neanche l'ombra di una scusa . Esclusione da ...Si tratta del simbolo del gruppo nocomplottista che si è già reso protagonista di numerosi raid contro sedi sindacali e istituzionali. La scritta accanto al portone d'ingresso è stata scoperta ... Scritte no-vax (già ripulite) sul cimitero di Bergamo. La rabbia dell’assessore: “Qui 3mila morti Covid, idioti” La cantante vincentina Madame, coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid e tra i Big in gara a Sanremo, rompe il silenzio sui social. Spiega di ...TREVISO - Nuovo attacco firmato dai no vax a Treviso. Una "W" cerchiata è comparsa all'esterno della sede territoriale della Cisl di Treviso Belluno in via Cacciatori ...