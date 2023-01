(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giovannide Il Roma commenta Inter-: arriva la prima sconfitta nella stagione 2022/23 per gli uomini di Spalletti. Il giornalista commenta così al termine di Inter-: “La tanto temutaanche il. Anche le altre imbattute Psg e Benfica hanno perso. La sconfitta è meritata ma dispiace per una prestazione poco incisiva in avanti e con tanti errori dietro. Anguissa e Rrahmani forse non erano pronti ma la vetta è ancora salda“. Anche Spalletti ha detto che ilnon è nella migliore forma fisica. La sconfitta con l’Inter permette ai nerazzurri di accorciare le distanze sul. Fortunatamente gli azzurri mantengono ancora un buon vantaggio sul Milan: con 5 punti di distacco. Mentre sette sono i punti di vantaggio ...

napolipiu.com

Le ricerche proseguono senza, rese ancora più difficili dal maltempo, a causa del quale i ... e la sorellina Maria Teresa, 6 anni, Giovanna Mazzella, 30 anni, con il marito MaurizioDi ...... hanno pagato però lodi un ultimo atto giocato sottotono, con il centravanti sostituito ... sembrerebbero ancora i più 'in palla' in questo periodo di. Nel weekend la squadra di Allegri ha ... Scotto: "La sosta colpisce il Napoli, persa l'imbattibilità" Giovanni Scotto de Il Roma commenta Inter-Napoli: arriva la prima sconfitta nella stagione 2022/23 per gli uomini di Spalletti.Scotto: 'Napoli, Sirigu che sta valutando l'addio' 'Nessuna riflessione in atto per #Contini o da parte del #Napoli per il ritorno in azzurro. Il rientro dalla Sampdoria è confermato. È #Sirigu che st ...