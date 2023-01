Sci alpino | slalom Zagabria 2023 oggi | orario giovedì 5 gennaio | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si terrà, il secondospeciale femminile di, quello che chiuderà la prima tappa della Coppa del Mondo di scinel. Sulla pista croata, che in qualche modo ha tenuto nonostante condizioni di gara al limite, ieri la vittoria è andata ad una straordinaria Mikaela Shiffrin, cheha la storia nel mirino. LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DIALLE 15.00 E ALLE 18.00 Il successo di ieri è stato per la statunitense il numero 81 in Coppa del Mondo, con il quale si è portata ad una sola lunghezza di distanza in questa speciale classifica, dal numero record di 82, fatto registrare dalla connazionale Lindsey Vonn. Una vittoriasarebbe inoltre ...

OA Sport

Se le piste danel centro Italia sono deserte con un pesante danno per l'economia locale, la ...3 metri e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell`arco...Dopo il successo di ieri, Mikaela Shiffrin va a caccia di una vittoria per eguagliare il record di vittorie della connazionale ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina La diretta testuale dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Si torna in pista per la seconda gara in programma sulla Crveni Spust dopo il trionfo di ...Zagabria concede il bis ed oggi giovedì 5 gennaio ci sarà un nuovo slalom femminile (prima manche alle 15.00 e seconda alle 18.00). Una gara che può essere un appuntamento con la storia per Mikaela Sh ...