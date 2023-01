Sci alpino | Rosi Mittermaier si è spenta | due volte Campionessa Olimpica e mamma di Felix Neureuther

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ci ha lasciato. L’ex sciatrice tedesca ci ha lasciato a 72 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. La ribattezzata Gold-è statain discesa e in slalom a Innsbruck 1976, quando conquistò anche la medaglia d’argento in gigante. In quella magica stagione alzò al cielo anche la Coppa del Mondo generale e quella di slalom. Nel proprio palmares vanta 10 vittorie e 41 podi nel massimo circuito internazionale itinerante. La teutonica si ritirò dall’attività agonistica ad appena 26 anni, poi tentò una breve carriera canora con la sorella minore e ha ricoperto anche il ruolo di commentatrice tecnica per la televisiva tedesca. Era sposata con Christianed era ladi, argento iridato di ...

L'atteso weekend in Svizzera preoccupa per le condizioni della neve. In programma un gigante e uno slalom dove l'Italia punta a ottenere buoni ...FOLGARIA . A fine mese, da domenica 22 a sabato 28 gennaio, le migliori giovani promesse dellomondiale delle categorie under 14 e under 16 torneranno a sfidarsi sulle nevi dell'Alpe Cimbra . Si rinnova anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con l'AlpeCimbra Fis Children Cup, l'...A fine mese, da domenica 22 a sabato 28 gennaio, le migliori giovani promesse dello sci alpino mondiale delle categorie under 14 e under 16 torneranno a sfidarsi sulle nevi dell'Alpe Cimbra. Si rinnov ...