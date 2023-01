Sci alpino | perché Lara Colturi non sarà in gara nel secondo slalom di Zagabria | cosa è successo

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggiservito il bis nella Coppa del Mondo di sci, dato che nel pomeriggio andrà in scena a(Croazia) ilfemminile (prima manche alle 15.00, seconda alle 18.00) dopo quello disputato ieri. Scorrendo la lista di partenza, però, si può notare come le iscritte siano scese da 63 a 62: all’appello manca, che difende la bandiera albanese, la quale ieri aveva preso il via della prima manche col pettorale 51, ma non aveva concluso la prova. La stessa atleta sui social in serata aveva poi rassicurato i propri tifosi, scrivendo di essere ok dopo la caduta di, ma allo stesso tempo aveva subito annunciato che non avrebbe preso parte alla competizione prevista per oggi. Sono cinque le azzurre iscritte alla ...