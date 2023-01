Sci alpino | orari | dove vederlo e favorite per lo slalom speciale di Zagabria - Sport - Altri Sport

OA Sport

Caccia all'82° successo per Shiffrin su una neve che ha facilmente superato. Vlhova tenta il colpaccio dopo il periodo di ...Raggiunto dalle squadre del soccorsoe speleologico abruzzese è stato trasportato in ...Un percorso caratterizzato da tratti ghiacciati e rocciosi quello in cui si è caduto dove spesso si fa... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: ottima seconda manche di Stefano Gross Tra i pali stretti, nella Coppa del Mondo del 2022-2023 di sci alpino maschile, si rivedono gli atleti azzurri in top ten. È successo, in particolare, nello slalom di Garmisch-Partenkirchen che è stat ...Caccia all’82° successo per Shiffrin su una neve che ha facilmente superato. Vlhova tenta il colpaccio dopo il periodo di difficoltà ...