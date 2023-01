Sci alpino femminile oggi slalom Zagabria 2 | dove vederlo in tv e in streaming

OA Sport

Dopo il successo di ieri, Mikaela Shiffrin va a caccia di una vittoria per eguagliare il record di vittorie della connazionale ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Zagabria , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si torna in pista per la seconda gara in programma sulla Crveni Spust dopo il trionfo di Mikaela Shiffrin nello slalom di ieri. Appuntamento con la prima manche alle ore 15, mentre la ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina Oggi sarà servito il bis nella Coppa del Mondo di sci alpino, dato che nel pomeriggio andrà in scena a Zagabria (Croazia) il secondo slalom femminile (prima manche alle 15.00, seconda alle 18.00) dopo ...Minigonna, borsetta, collant e pelliccia: è inusuale l’outfit scelto da una donna per sciare sulle piste dei Piani di Bobbio. Il tutto, ovviamente, ha scatenato una bufera di commenti in risposta alla ...