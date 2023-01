Scaletta concerto Elisa su Rai2 e ospiti da Ligabue a Rkomi | Emma e Mahmood

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il 5 gennaio alle 21.25 in TV arriva ildisu. Una serata unica e una formazione d’eccezione con la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte. Con la cantante sul palco ci saranno Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso). La serata fa parte della tournée teatrale chesta portando in tutta la penisola. Con la sua An Intimate Night sta incantando il pubblico in un ambiente intimo, come suggerisce il nome del tour, e non è ancora terminata: si prepara a toccare Torino, con due date-evento in programma il 16 e 17 gennaio. Ildisu Rai1, trasmesso giovedì 5 gennaio, è quello ...