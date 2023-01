“Santo Subito” | l’urlo dei fedeli in piazza San Pietro per Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Viva il Papa emerito”. “Viva Ratzinger”. Poi: “”. “” lo grida una persona, poi due, poi 20,poi tutti. “”. Appare anche uno striscione. “”. Le campane tornano a suonare a morto mentre il feretro, tra gli applausi fa rientro nella basilica di San. “”. Un grido, una preghiera, che ora solo Papa Francesco può esaudire. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

ilmessaggero.it

ROMA - Benedetto XVI. È questa la richiesta, arrivata a più riprese, dei tantissimi fedeli che hanno partecipato ai funerali del Papa emerito a piazza San Pietro. Nel corso delle esequie, presidiate da Papa ...... pronunciato da Bergoglio, la folla di fedeli presente in piazza ha anche scandito a piena voce il grido '! ', già 'urlato' all'arrivo del feretro di Ratzinger in piazza San Pietro. ... Ratzinger, l’invocazione della piazza «Benedetto santo subito». E i teologi sono già al lavoro “Santo subito!”. È il grido che è salito dalla folla di fedeli che ha assistito in piazza san Pietro ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. La stessa frase campeggia su un grande striscione, con ...Sono terminati in San Pietro i funerali solenni di Papa Francesco. In una piazza strapiena i fedeli, al termine della cerimonia, hanno scandito in coro il grido "Santo subito". Papa Francesco ha presi ...