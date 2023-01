Sanremo 2023 | Vasco Rossi e Michela Giraud saranno ospiti?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Amadeus sta studiando ancora glispeciali di. I rumor ora parlano anche della possibilità di vedere approdare sul palcoscenico della kermesse della musica italiana due personaggi amatissimi come. Arriva una seconda notizia dopo quella che vede Sofia Goggia e Giorgia Cardinaletti co-conduttrici. Per il rocker di Zocca sarebbe un clamoroso ritorno quello sul palco del Teatro Ariston. Non si vede infatti adall’edizione del 2005 quando fu sul palcoscenico come ospite della serata finale. Passarono alla storia anche le sue esibizioni da concorrente in gara nel 1982 e 1983 con Vado al Massimo e Vita Spericolata. Nonostante in termini di classifica finale non furono per lui due successi segnarono però ...

Adnkronos

'Buona la prima' : è andata bene la prima giornata di saldi adove, come in buona parte d'Italia sono scattate oggi le vendite di fine stagione. Quest'anno il via ai saldi parte con un momento ancora di festa e lo dimostrano le immagini di via Matteotti ...'Nulla di fatto ieri sera. Ancora consultazioni in programma" - commenta l'ex vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci ( Lega ) riferendosi all' incontro della coalizione di centrodestra andato in ... Sanremo 2023, Al Bano tra gli ospiti Lui non nega: "Vediamo se riesco ad esserci" La cantante, che nelle scorse ore aveva provato a spiegare perché per molti mesi non si fosse vaccinata, fa un passo indietro e spiega tutto in una ...(Adnkronos) - "Io ero così fiero di questa misura coercitiva del green pass che me lo sono addirittura tatuato. Sono un uomo di spettacolo e mi rendo conto di essere un punto di riferimento, e se anch ...