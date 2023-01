Sanremo 2023 | torna Checco Zalone?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il pugliese potrebbe essere uno degli ospiti Indiscrezioni, indizi su ospiti e co conduttrici ormai sono all’ordine del giorno per. Nelle ultime ore è stato anche fatto il nome di. Il pugliese potrebbere sul palco dell’Ariston. A riportare la notizia il settimanale “Oggi”.sarà impegnato a Teatro con il suo Tour “Amore più Iva”. In realtà sarà proprio all’Ariston il 3 e 4 marzo. A febbraio però il comico potrebbere acome ospite a un anno di distanza dall’ultima apparizione. Amadeus, ancora direttore artistico e conduttore sarebbe corteggiando lo showman barese che lo scorso anno salì sul palco solo per una serata. Ora, stando alle indiscrezioni, l’obiettivo è quello di averlo per più serate. Intanto c’è anche molta ...