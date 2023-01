Sanremo 2023 | Checco Zalone verso il ritorno | il comico convinto al bis dal pressing di Amadeus

La Gazzetta dello Sport

, Amadeus: 'Madame resterà in gara finché non sarà dichiarata colpevole', Giorgia tra i big ma il figlio 'la tradisce': 'Tiferà per Lazza'. Il cantante risponde: 'Allora io...' ...Uno degli assi nella manica di Amadeus sarà sicuramente il mitico Checco Zalone che già più volte proprio al festival diha fatto ridere milioni di Italiani. Dopo aver annunciato due ospiti ... Sofia Goggia: "Fidanzato No, grazie". E intanto va a Sanremo da Amadeus Perché Silvia Toffanin ha rifiutato l'invito di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 Parla la sua manager e svela ...Torna la Serie A e i cantanti si riprendono gli stadi, ma solo come tifosi: dalla coppia Cesare Cremonini-Ultimo a Noemi, ecco i tifosi vip.