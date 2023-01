Sanremo 2023 | Amadeus cala l' asso | tornerà Checco Zalone

Il Fatto Quotidiano

Il presunto invito da parte di Amadeus nei confronti di Silvia Toffanin persi è appena tinto ancor più di giallo. Un vero e proprio mistero a poche settimane dall'inizio del Festival della Musica Italiana, la kermesse più importante, un evento che ferma - quasi -...In radio dal 9 dicembre "Malditè" il nuovo brano di MIDA (distribuito da Believe), che suonerà il 16 dicembre al Teatro del Casinò diin occasione della finale diGiovani. Nella traccia il giovane artista torna a parlare di sentimenti e del proprio mondo interiore, temi che hanno preso sempre più spazio nelle ultime canzoni di Mida svelando gradualmente ... “Silvia Toffanin invitata a Sanremo 2023”, la conferma della manager Lutto a Sanremo a poche settimane dall’inizio del Festival. Lo struggente annuncio sui social fa piangere davvero tutti. Grave lutto per una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. A poche ...A poco più di un mese dalla partenza della kermesse, in programma tra il 7 e l’11 febbraio, i tasselli del cast del Festival di Sanremo 2023 cominciano a incastrarsi.