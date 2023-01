Sanità | controlli Nas in 607 Rsa in tutta Italia | irregolare una su 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Un quarto delle strutture per anziani irregolari. Questo il bilancio deicompiuti dai carabinieri del Nas nel periodo delle festività di Natale e Capodanno in residenze sanitarie assistite (Rsa) e case di riposo. In particolare, nel corso delle verifiche su 607 strutture inne sono state individuate 152 irregolari, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25%, sono state sanzionate 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167mila euro. Tra gli illeciti si segnalano carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti in cattivo stato ...