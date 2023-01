San Pietro | sai perché uno dei due orologi della Basilica ha solo una lancetta?

AGI - Agenzia Italia

Agli ingressi di Piazza, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono fedeli che spiegano di avere "una prenotazione fatta online" e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di ...è uno dei luoghi più belli e visitati di Roma, fa parte della Città del Vaticano ed ha una lunga storia alle spalle. Ogni giorno milioni di fedeli e non solo si apprestano a visitare la ... L'addio a Benedetto XVI. A San Pietro oltre 100mila fedeli Piazza San Pietro, in Vaticano, è gremita di fedeli: circa 100mila. Ad assistere ai funerali di Papa Ratzinger ci sono anche circa 130 cardinali e 300 vescovi ...San Pietro è uno dei luoghi più belli e visitati di Roma, fa parte della Città del Vaticano ed ha una lunga storia alle spalle. Ogni giorno milioni di fedeli e non solo si apprestano a visitare la Bas ...