San Pietro blindata | in 100mila per Benedetto

Agenzia ANSA

...oltre la media In tre giorni 195mila fedeli Sono stati 60mila i fedeli che nell'ultima giornata prima dei funerali hanno reso omaggio a Benedetto XVI all'interno della Basilica di. Lo ha ...In questo caso era stata la denuncia dei genitori, formalizzata presso la stazione dei carabinieri diin Lama, a far partire le ricerche. In serata, un sospiro di sollievo: il giovane è ... San Pietro blindata per i funerali di Ratzinger E' il giorno dell' addio . Oggi, giovedì 5 gennaio , in Piazza San Pietro i funerali di Benedetto XVI . Il Papa emerito. Sono ...Il 5 gennaio oltre mille agenti delle Forze dell'Ordine. Per omaggio ed esequie potenziati Metro A e due linee bus.Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, giorno dei funerali del Papa Emeri ...