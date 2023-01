Samsung Galaxy A02 ancora misteriosamente bloccato con Android 11

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il colosso di Seul ha spinto l’aggiornamento di13 (One UI 5.0) sui suoi smartphone e tablet a un ritmo molto veloce. La società sudcoreana non solo ha implementato l’ultima versione del sistema operativo a bordo dei suoi smartphone di punta in un lasso di tempo record, ma lo ha anche offerto ai modelli entry-level praticamente subito. Tuttavia, c’è un dispositivo che finora non ha nemmeno ricevuto il sistema operativo12, ilA02. Come riportato da ‘SamMobile‘, il prodotto è stato rilasciato quasi due anni fa con10 (One UI 2.0). Nell’arco di due anni, il telefono ha ricevuto solo una nuova versione del sistema operativo, ovvero11 (One UI 3.1.1). Considerando che il telefono dovrebbe ricevere due nuove versioni del sistema operativo, ...