Calciomercato.com

Penso all 'intervista di Colley, ad esempio,mi è piaciuta un granché, così come mi ha fatto storcere anche il rendimento ai Mondiali di giocatori blucerchiati magicamente guariti, o ...Commenta per primo Avevo iniziato questobuttando giù due righe in merito ai possibili cambiamenti alla formazione da apportare in ...ce l'ho fatta, dopo tre frasi mi sono accorto che ... Sampmania: non mi ricordo più come si fa Passato Natale, tolto il dente del periodo dell’anno in cui dobbiamo essere tutti più buoni, possiamo tornare a parlare di Sampdoria. Di Sampdoria, e di un ritiro in Turchia che va riposizionato nel m ...