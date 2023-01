Sampdoria | tra situazione societaria e mercato | Stankovic apre al meglio il 2023

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lasta attraversando una vera e propria crisi, nel mezzo delmacoglie la prima vittoria nelUn successo per ripartire e iniziare con il piede giusto il nuovo anno. Laditrova tre punti fondamentali contro il Sassuolo al Mapei. Vittoria che riporta un po’ di morale ai blucerchiati visto il momento non semplice extra campo. Ilsta cercando di portare rinforzi utili alla causa e l’allenatore ha da subito utilizzato Lammers e Nuytinck. Prima si cede e poi si compra un mantra ormai per gli ultimi tempi dei liguri. I fondi non ci sono e anche per questo il club sta cercando di arrivare a una soluzione per sanare alcuni debiti e tenere in piedi la squadra. L’Assemblea dei soci è stata ...