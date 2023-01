Sampdoria | Barnaba | “Costretti ad abbandonare il progetto”

Primocanale

La decisione è stata comunicata da Alessandro, co - ceo di Merlyn durante l'assemblea dei soci convocata oggi presso la sede della, andata deserta dopo l'ennesima decisione di non ...Genova. Merlyn Partners si ritira ufficialmente dalla trattativa di acquisto della. La comunicazione ufficiale è piuttosto dettagliata e la causa principale sta proprio sia ...si ... Samp, Barnaba: "Situazione preoccupante, c'è da lavorare" - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Li... Dopo le parole di oggi pomeriggio di Alessandro Barnaba che preannunciavano una certa difficoltà nella trattativa per l'acquisizione della.Cessione Sampdoria, Alessandro Barnaba ha fatto un passo indietro ma non si ritira: la Merlyn Partners aspetta il fallimento di Ferrero ...