Sampdoria | assemblea CdA nulla | assente Ferrero | c’è invece Barnaba

(Di giovedì 5 gennaio 2023) CdAla famiglia, azionista di maggioranza e quindila possibilità di poter arrivare ad un aumento di capitale del club. Se ne riparlerà forse martedì, quando è prevista la seconda convocazione, con la possibilità di protrarsi fino alla terza o quarta convocazione. Non è passata inosservata la presenza oggi di Alessandro, titolare del fondo Merlyn Partners, che ha partecipato in qualità di piccolo azionista. Nel frattempo si aspetta la mossa di Massimoche sta lavorando per trovare quei 30 milioni attraverso l’intervento di Banca Sistema. Infine, secondo quanto appreso durante la riunione, ci sarebbe un altro fondo interessato all’acquisizione del club, si tratterebbe di Star Capital sgr di Milano. SportFace.

