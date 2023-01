Samp | Merlyn si ritira | ' Il socio di maggioranza non vuole passare la mano'

LaVoceDiGenova.it

Il futuro blucerchiato secondoè a rischio: "Uno dei principali obiettivi era di evitare il ...recuperare in autonomia le risorse finanziarie per andare avanti da solo nella gestione della, ...Poi la chiusura con il comunicato diPartners, oggi a Genova per partecipare all'assemblea ... Il fondo era interessato allama aveva rallentato, ritirando la sua offerta, dopo il mancato ... Samp, Merlyn Partners chiude la porta al subentro in società: "Costretti ad abbandonare" Merlyn ha interrotto le trattative avviate lo scorso novembre con Sport Spettacolo Holding, la Società e i suoi advisors per l’acquisizione del club ...Il co-ceo del fondo Merlyn Partners: "Ci sono diversi attori e ognuno ha una serie di interessi da proteggere" ...