Samp | Barnaba | «Situazione complessa | tanti interessi in gioco»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella giornata di oggi era prevista la prima convocazione dell’Assemblea dei soci delladoria a Genova, dove l’azionista di maggioranza, la famiglia Ferrero, non si è presentato. Presente invece il manager Alessandro, interessato all’acquisto del club blucerchiato. Il finanziere del fondo Merlyn Advisor ha partecipato all’Assemblea dei soci indetta per le ore 15 e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Primocanale

