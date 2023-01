Agenzia ANSA

Se ne riparlerà forse martedì, quando è prevista la seconda convocazione, anche se non è escluso che possa slittare ulteriormente e che l'azionista di maggioranza faccia 'scivolare' l'alla ...Con questa nota il club blucerchiato ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi confermando che l'attuale proprietà, la famiglia Ferrero, non parteciperà all'attesastraordinaria ... Samp, assemblea nulla per assenza Ferrero ma c'è Barnaba - Liguria Niente aumento di capitale per la mancanza dell'azionista di maggioranza, ma il titolare di Merlyn era a Genova. E intanto spunta anche la Star Capital, fondo italiano ...Cessione Sampdoria, l'Assemblea azionisti andrà deserta, ma a Genova è arrivato Alessandro Barnaba. Le ultime da Corte Lambruschini ...