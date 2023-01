Saman Abbas | identificato il corpo della giovane | emergono dettagli agghiaccianti | Cosa succede ora?

Il Fatto Quotidiano

L'ipotesi più plausibile nonché, al momento, la più accreditata, è chequella tragica notte del 30 aprile 2021 sia stata strangolata a morte dalla famiglia che ha poi occultato il cadavere. ...E' diil cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara (Reggio Emilia). La 18enne pakistana 'è stata identificata da un'anomalia dentaria, grazie a foto e video', secondo quanto riferito ... Saman Abbas, c’è il riconoscimento ufficiale dei resti trovati a Novellara. Aveva il collo spezzato ROMA (attualità) - un’iniziativa che ha superato le 17.500 firme ilmamilio.it “Il ritrovamento del corpo di Saman Abbas ci dice due cose: che non solo la famiglia ha decis ...La pachistana riconosciuta da un’anomalia dentaria che non lascia dubbi. Fu uccisa dalla famiglia per essersi ribellata a un matrimonio combinato. Processo al via il 10 febbraio: oltre ai genitori, a ...